LG OLED CX, l'aggiornamento 03.21.09 abbasserebbe la luminosità di picco del 20%

Stando alle ultime rilevazioni fatte dagli utenti di AVS Forum, sembra che l'aggiornamento 03.21.09 dei TV LG OLED CX abbasserebbe la luminosità di picco di questi pannelli. Secondo le prove e le misurazioni degli utenti del forum, infatti, impostando su questi pannelli la modalità di gioco la luminosità massima si abbasserebbe del 20% circa.

Su AVS Forum, infatti, hanno notato che il valore di luminosità massimo si abbasserebbe da 650/700 nits pre-patch ai circa 525 nits massimi riscontrabili dopo l'aggiornamento 03.21.09. Questo avviene, però, solo in modalità gaming, ovvero la modalità a bassa latenza, e può essere corretto facendo un reset delle impostazioni di fabbrica, oltre che eseguendo un refresh manuale del pannello (ovvero la procedura ideata da LG per correggere eventuali effetti di burn-in delle immagini). Le altre modalità di visualizzazione non sembrano essere state modificate da questo aggiornamento.

A questo punto, quindi, non si capisce se questa scelta sia legata a un bug dell'aggiornamento o a una precisa scelta del produttore dei televisori. Una scelta presa per provare a risolvere il problema dei neri quando la TV si appresta a gestire una sorgente con Variable Refresh Rate o per trovare un'ulteriore contromisura nei confronti del burn-in, un fenomeno che potrebbe sorgere giocando molto, dato che l'interfaccia difficilmente si sposta dalla sua posizione per parecchio tempo.

Comunque il problema sembra essere al momento limitato alla serie CX dei televisori OLED di LG e non ad altri modelli analoghi.