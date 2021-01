eNazionale di PES 2021: si decide chi difenderà l'Azzurro a UEFA eEuro 2021

Grande weekend di esport su Multiplayer.it. Tra oggi e domani, infatti, si terranno le selezioni dei quattro giocatori che andranno a formare la eNazionale italiana di PES 2021. Quest'estate, infatti, si giocheranno gli Europei e c'è da difendere il titolo continentale vinto nel 2020. Le partite potranno essere viste ogge e domani a partire dalle 16 sul canale Twitch della eNazionale FIGC, su TIM Vision, oltre che sul nostro canale di Twitch.

La squadra che si formerà sarà di fatto l'erede degli azzurri campioni d'Europa a UEFA eEuro 2020. A vestire la nuova maglia della eNazionale e difendere il prestigioso titolo europeo durante il prossimo UEFA eEuro 2021 saranno quattro giocatori, ovvero coloro che passeranno anche questa fase finale di selezione, tra 12 candidati.

Questo gruppo di giocatori è composto da eccellenze e nomi promettenti del panorama italiano: 4 sono gli attuali titolari azzurri, coloro che hanno conquistato il titolo di campioni d'Europa; i restanti 8 sono i vincitori delle cup di qualifica online organizzate durante i mesi di novembre e dicembre, che hanno visto partecipare oltre 2.000 iscritti e che confermano l'Italia come eccellenza d'Europa anche in termine di partecipazione agli eventi.

Sabato 23 gennaio a partire dalle 16, gli 8 giocatori provenienti dalle cup di qualifica si affronteranno in una fase a gironi. Suddivisi in 2 gironi all'italiana, i pretendenti si confronteranno tra loro in match con incontri di andata e ritorno. Al termine di questa prima fase i migliori 4 aspiranti azzurri andranno a sfidare gli attuali 4 Campioni d'Europa, ovvero Nicola "Nicaldan" Lillo, Carmine "Naples17x" Liuzzi, Rosario "Npk_02" Accurso e Alfonso "AlonsoGrayFox" Mereu.

I giocatori saranno quindi sorteggiati in un tabellone a doppia eliminazione, che restituirà, dopo la seconda entusiasmante giornata di gare, la nuova formazione della eNazionale TIMVISION.

A commentare questo grande evento di esport saranno Luigi Ragoni di Pro Gaming Italia, voce e volto della eNazionale TIM Vision FIGC, Simone Sfolcini, coach del team Milan Qlash di FIFA e di alcuni dei migliori giocatori italiani di esport e Gianluca Verri, volto maschile dei Player Inside.

Come se non bastasse tra gli ospiti ci saranno anche Gli Autogol, il celebre trio di imitatori e grandi intenditori del mondo del calcio.

La fase finale delle qualifiche sarà visibile, il 23 e il 24 gennaio, a partire dalle ore 16:00, sul sito eNazionale FIGC, sul canale Twitch ufficiale della eNazionale e su TIMVISION. Oltre che su Multiplayer.it.

Non mancate!