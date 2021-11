PUBG Mobile: in arrivo un'altra collaborazione, probabilmente con Arcane

PUBG Corporation ha annunciato l'arrivo di una nuova, misteriosa collaborazione per PUBG Mobile, pubblicando un'immagine teaser su Twitter. Gli utenti hanno però subito riconosciuto dei rimandi molto netti alla serie Arcane di Netflix, tratta da League of Legends.

L'immagine mostra le ombre di alcuni personaggi proiettate sulla mappa di gioco. Gli utenti hanno subito riconosciuto Viktor, Vi, Jinx e Jayce, forti anche del fatto che circa un mese fa era stata annunciata una collaborazione tra le diverse compagnie coinvolte. Insomma, presto il battle royale PUBG Mobile sarà arricchito da contenuti tratti da una serie Netflix con licenza ufficiale del più giocato MoBA del mondo.

Naturalmente, come sempre in questi casi, è giusto prendere il tutto con le dovute cautele, visto che manca ancora l'ufficializzazione. Comunque sia possiamo dare la notizia quasi per sicura, visti i precedenti annunci, la riconoscibilità delle ombre e l'arrivo della serie Arcane su Netflix il 6 novembre 2021. Diciamo che se fosse altro ci stupiremmo non poco.