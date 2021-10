Arcane: il trailer finale della serie Netflix di League of Legends

Netflix ha pubblicato il trailer finale di Arcane, la serie animata di League of Legends che debutterà nel catalogo della piattaforma di streaming il 7 novembre.

Il video ci offre una panoramica della trama e dei conflitti sociali della città di Piltover che fanno da sfondo agli eventi della serie e introduce le protagoniste Vi e Jinx.

"Ambientata nel mondo di League of Legends, Arcane parla del delicato equilibrio tra la ricca città di Piltover e i bassifondi di Zaun. In tanti la chiamano "la città del progresso" ed è la patria di molte delle menti più brillanti di Runeterra, ma la creazione dell'Hextech, che permette a tutti di controllare l'energia magica, minaccia questo equilibrio. Anche se Arcane racconta le storie dei campioni di League of Legends, la serie è creata per essere un complesso mondo a sé stante pieno di decisioni morali, animazioni mozzafiato e momenti avvincenti", recita la sinossi ufficiali di Riot Games.

La serie Arcane sarà divisa in tre atti da tre episodi ciascuno. I primi tre episodi si concentrano sulla nascita delle sorelle Vi e Jinx e verranno trasmessi il 7 novembre. Il secondo atto uscirà una settimana dopo, il 13 novembre, e il terzo sarà disponibile a partire dal 20 novembre.

Netflix consentirà il co-streaming su Twitch del primo episodio, mentre Riot Games di recente ha svelato le musiche e gli artisti della colonna sonora, che include anche un brano degli Imagine Dragons.