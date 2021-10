LEGO Super Mario: annunciati tre set di Luigi’s Mansion in occasione di Halloween

LEGO Super Mario continua ad espandersi. In occasione dei festeggiamenti per Halloween, Nintendo ha annunciato l'arrivo di tre nuovi set dedicati alla serie Luigi's Mansion, con tanto di trailer di presentazione che potrete ammirare nel player qui sopra.

Nei set saranno inclusi Re Boo, Polterpup, Bogmire, Toad e altri personaggi apparsi nella serie di Luigi's Mansion. I giocatori possono utilizzare il modellino di Luigi presente nello Starter Pack - Avventure di Luigi ed equipaggiarlo con il Poltergust incluso nell'espansione "Lab and Poltergust" e affrontare avventure nei set "Entryway" e "Haunt-and-Seek". Tutti e tre i set presentano nuovi suoni personalizzati e sfide da affrontare.

I tre set saranno disponibili a partire dal 1 gennaio 2022, al prezzo di 24,99 dollari per "Lab and Poltergust", 39,99 dollari per l'"Entryway" e 79,99 dollari per "Haunt-and-Seek". Rimanendo in tema di LEGO Super Mario, il Blocco punto interrogativo è il set che nessun vero fan di Mario dovrebbe far mancare nella propria collezione.

Sempre in occasione di Halloween, Nintendo ha pubblicato sull'eShop la demo gratuita di Metroid Dread.