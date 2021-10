Animal Crossing: New Horizons, Happy Home Paradise sarà il primo e unico DLC a pagamento

A pochi giorni dal debutto di Happy Home Paradise, l'espansione di Animal Crossing: New Horizons, Nintendo ha confermato che si tratta del "primo e unico" DLC a pagamento, il che sembrerebbe sancire il termine del supporto post-lancio dell'esclusiva Nintendo Switch.

La prossima settimana sarà ricca di novità per i giocatori di Animal Crossing: New Horizons. Venerdì 5 novembre infatti sarà disponibile il corposo Update 2.00, l'ultimo aggiornamento gratuito per il gioco, che introdurrà una valanga di nuovi oggetti, tra arredamenti, acconciature, vestiti e molto altro ancora, nuove attività, funzioni, nonché meccaniche di gioco.

Lo stesso giorno inoltre debutterà anche l'espansione Happy New Home Paradise. Si tratta di un espansione acquistabile al prezzo di 24,99 euro e inclusa nell'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo. Il DLC introduce un nuovo arcipelago in cui giocatori potranno costruire delle splendide case vacanza per tutti gli abitanti e condividere le proprie creazioni nel "Network delle Belle Case".

Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise, nel DLC potremo costruire le case vacanza dei nostri sogni

Con un comunicato inviato alla redazione di IGN, un rappresentante di Nintendo ha confermato che Happy New Home Paradise sarà l'unica espansione a pagamento di Animal Crossing: New Horizons, ribadendo inoltre anche che l'Update 2.00 sarà l'ultimo aggiornamento gratuito.

"L'aggiornamento gratuito che lanceremo il 5 novembre sarà l'ultimo update maggiore con contenuto gratuito", afferma il portavoce di Nintendo. "Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise introduce una nuova esperienza di gioco in cui il giocatore si unisce al team di Casimira Vacanze e aiuta a realizzare i desideri dei loro clienti. È un aggiornamento maggiore per Animal Crossing: New Horizons e offre un gameplay distinto e differente. Perciò ha senso includerlo come primo e unico DLC a pagamento per Animal Crossing: New Horizons."

Questo significa che non vedremo né ulteriori DLC a pagamento né aggiornamenti gratuiti con nuovi contenuti dopo il 5 novembre. Tuttavia questo non esclude l'arrivo di eventuali patch "minori" per correggere bug e problemi vari.