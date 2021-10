GTA: The Trilogy - The Definitive Edition è in sviluppo da oltre due anni

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, la raccolta che include le rimasterizzazioni di GTA 3, Vice City e San Andreas è in sviluppo presso gli studi di Grove Street Games da oltre due anni, stando a quanto affermato dal CEO dello studio.

Pochi giorni fa Rockstar Games ha finalmente annunciato la data di uscita della collection, presentato il primo trailer ufficiale e svelato i primi dettagli dell'attesa GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, grazie ai quali abbiamo appreso che la raccolta è stata realizzata da Grove Street Games.

Di recente il CEO dello studio, Thomas Williamson, ha pubblicato un post su LinkedIn dove afferma che GTA: The Trilogy - The Definitive Edition è in lavorazione da oltre due anni.

Il post del CEO di Grove Street Games, lo studio che ha realizzato GTA: The Trilogy - The Definitive Edition

Tempistiche piuttosto lunghe considerando che stiamo parlando di una riedizione, ma tutto sommato giustificate dalla portata di questa operazione di restauro, una via di mezzo tra una remaster classica e un remake.

Gli sviluppatori di Grove Street Game infatti non si sono limitati a pompare il framerate e alzare la risoluzione, ma hanno riadattato il gioco con l'ausilio dell'Unreal Engine e apportato numerose modifiche al comparto grafico, ad esempio introducendo un nuovo sistema di illuminazione, arricchendo gli scenari con nuovi elementi e aggiornando i modelli poligonali di personaggi, armi, veicoli e molto altro ancora. Sono state introdotte anche diverse modifiche al gameplay, come ad esempio dei controlli aggiornati e in stile GTA V, nonché alcune chicche particolarmente gradite, come la possibilità di riavviare una missione fallita immediatamente, senza dover tornare manualmente al punto di partenza.

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition sarà disponibile a partire dall'11 novembre 2021 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, con le versioni iOS e Android in arrivo nella prima metà del 2022. Dal 7 dicembre inoltre sarà possibile acquistare la raccolta in edizione fisica per Nintendo Switch, PS4 e piattaforme Xbox.