GTA 6: sviluppo travagliato? Probabilmente no, ma il rumor impazza comunque in rete

Lo sviluppo di GTA 6 è travagliato e caotico? Probabilmente no, ma nelle ultime ore sta impazzando in rete un rumor che afferma il contrario.

Tutto è nato con un video pubblicato dal giornalista francese Chris Klippel sul canale YouTube Rockstar Mag lo scorso 12 settembre. Il filmato fondamentalmente era un Q&A in cui Klippel rispondeva alle domande dei fan esprimendo i propri pensieri e supposizioni. Nel video il giornalista affermava che a suo avviso GTA 6 sta vivendo uno sviluppo molto travagliato e che si tratta del progetto più caotico mai realizzato da Rockstar Games, al punto che lo sviluppo è stato riavviato nel 2020, dopo che Dan Houser ha lasciato la compagnia.

Rimanendo in casa Rockstar Games, sempre secondo Klippel la compagnia sarebbe al lavoro su una remaster di Red Dead Redemption, che potrebbe essere in linea con GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, ovvero un lavoro più elaborato di un semplice upgrade di risoluzione e framerate.

Come accennato il video è stato pubblicato il 12 settembre eppure stranamente le opinioni del giornalista nelle ultime ore hanno incominciato a diffondersi in rete a macchia d'olio, ma spacciate come veri e propri rumor, nonché riportate da varie testate giornalistiche.

A tal proposito il noto insider Tom Henderson è intervenuto poche ore fa su Twitter, spiegando che quelle del suo collega non erano dei nuovi leak su GTA 6 e Red Dead Redemption ma bensì solo delle semplici opinioni, speculazioni e pensieri. Cosa che tra l'altro è stata confermata dallo stesso Klippel successivamente, che inoltre aggiunge che la sua ultima "soffiata ufficiale" risale allo scorso novembre.

Insomma, questa volta siamo di fronte a semplici congetture ingigantite all'inverosimile dall'eco della rete, il che non è poi così raro quando parliamo di GTA 6 e gli altri giochi Rockstar Games.

Sapevate, invece, che i lavori su GTA: The Trilogy - The Definitive Edition vanno avanti da oltre due anni? In questo caso ci sono le prove.