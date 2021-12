Rainbow Six Extraction: alcuni operatori di Siege torneranno, con nuove caratteristiche

Rainbow Six Extraction vedrà il ritorno di alcuni operatori visti in Rainbow Six: Siege, ma questi si presenteranno in maniera piuttosto diversa, con nuove caratteristiche e abilità, adattandosi al contesto completamente nuovo con cui hanno a che fare.

Il creative director Patrik Methe, in una nuova intervista pubblicata sulla rivista Play, ha spiegato che il team ha avuto anche delle discussioni piuttosto animate sulla possibilità di reinserire operatori di Rainbow Six Siege all'interno del nuovo capitolo e su quali scegliere per questo ritorno sulla scena, a dimostrazione di come la questione non fosse facile da applicare.

"Abbiamo dovuto adattare alcuni dei gadget e abilità a supporto del nuovo gioco", ha riferito Methe, spiegando come la situazione sia completamente diversa, con la minaccia aliena a sostituire quella umana presente in Siege, e dunque le nuove meccaniche di gioco.

Rainbow Six Extraction si basa su un multiplayer co-op PvE

"Abbiamo provato a rimanere quanto più vicini possibile all'essenza di ogni operatore che abbiamo scelto di riproporre in Extraction, cosa che si è tradotta in varie modifiche applicate agli operatori in alcuni ambiti, in certi casi con modifiche lievi, in altri con variazioni più sensibili".

Secondo lo sviluppatore, il risultato finale può essere considerato la migliore selezione possibile di operatori per un gioco basato sul multiplayer cooperativo PvE. Rainbow Six Extraction conterrà 18 operatori, tra i quali troviamo anche Ela, Gridlock, Smoke, Nomad, Sledge, Lion, Vigil, Pulse e Finka, tratti da Siege. Di recente abbiamo visto un trailer per l'operatore Jager e un video su come funzionano le mappe, le missioni e i livelli di difficoltà.