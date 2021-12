Epic Games Store: gioco gratis del 26 dicembre svelato in anticipo dal solito leaker

Nel mentre le feste continuano, Epic Games Store si prepara a rendere disponibile un nuovo gioco gratis PC. Oggi, 26 dicembre 2021, i creatori di Fortnite renderanno disponibile Control - gioco d'azione di Remedy Entertainment - in formato gratuito, almeno secondo quanto rivelato dal leaker billbil-kun. Precisamente, si tratterebbe dell'edizione standard, quindi senza DLC.

Il leaker ha svelato tutti i precedenti giochi gratis dell'Epic Games Store, oltre ai giochi gratis PS4 e PS5 di gennaio 2022 e tutti quelli dei mesi precedenti. billbil-kun ha sempre svelato correttamente tutti i videogame in uscita, quindi possiamo ritenerlo estremamente affidabile. Come sempre, ricordiamo che si tratta di un leak, non di una conferma ufficiale. Il simbolo presente nell'immagine che potete vedere sul sito di Epic Games Store ha però la stessa forma della mano della protagonista di Control quando usa i propri poteri, quindi pensiamo che il leak non abbia sbagliato.

La protagonista di Control nella fornace

Nella nostra recensione del gioco PC, vi abbiamo spiegato che: "Come abbiamo scritto anche in apertura di articolo, Control è davvero un'appassionata manifestazione d'amore di Remedy nei confronti dei giocatori PC: le impostazioni a cui è possibile accedere in questa conversione sono moltissime e spaziano dai controlli alla gestione dell'HUD, fino ad arrivare ai numerosi settaggi grafici. Forse ci saremmo aspettati qualche frame aggiuntivo alle risoluzioni più basse tenendo conto delle configurazioni di prova, ma è anche vero che mai ci era capitato di trovare un titolo in grado di supportare ray tracing e DLSS fin dal lancio in una maniera così ottimizzata. Per questo motivo abbiamo scelto di premiare Control su PC con un decimale aggiuntivo rispetto alla controparte console: se il vostro computer lo permette, questa è la versione da comprare."

Diteci, vi interessa avere Control in formato gratuito oppure l'avete già giocato?