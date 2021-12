I migliori personaggi non protagonisti del 2021

Dal misterioso Duca di Resident Evil Village all'infallibile Gamora in Marvel's Guardian of the Galaxy, dall'intelligenza artificiale di nome Arma che supporta le battaglie di Master Chief in Halo Infinite alla scaltra Camila Montero, una dei rivoluzionari di Far Cry 6, ecco la nostra selezione dei personaggi che più ci hanno colpito quest'anno.

Naturalmente c'è di più: il tono spesso scherzoso e la divertente ingenuità di questo ologramma danno vita a situazioni buffe nel corso dell'avventura, ma l'obiettivo di Arma è chiaro e da quel punto di vista l'IA fa sul serio. Deve infatti scoprire come mai i piani non sono andati come previsto e cosa è successo a Cortana.

Non è Cortana, ma le somiglia molto: Arma è la nuova intelligenza artificiale di supporto a Master Chief nella campagna di Halo Infinite . Anch'essa straordinariamente sofisticata, Arma è in grado di fornire allo Spartan utili suggerimenti sul campo di battaglia, rendendo onore al proprio nome. Del resto cosa dovrebbe fare un'arma se non combattere?

Nella recensione di Far Cry 6 abbiamo parlato di come non tanto il cattivo di turno, il dittatore Anton Castillo, quanto piuttosto i comprimari del gioco abbiano qualcosa da dire. Fra di essi spicca senz'altro Camila Montero , soprannominata non a caso "La Espada" per via della sua grande abilità con le lame e la spietatezza con cui le utilizza contro i suoi nemici.

Come certamente saprete, se lo avete giocato o avete letto la nostra recensione di Marvel's Guardians of the Galaxy , nel nuovo tie-in prodotto da Square Enix l'unico personaggio che è possibile controllare è Peter Quill, ovvero Star-Lord, mentre gli altri Guardiani si limitano a eseguire ordini specifici durante le fasi esplorative e i combattimenti. Gamora , la figlia adottiva di Thanos, è una di essi.

Come abbiamo scritto nella recensione di Psychonauts 2 , il titolo targato Double Fine Productions non è solo ben diretto, divertente e coinvolgente, ma affronta questioni complesse con grande delicatezza e sensibilità e la figura di Hollis è probabilmente quella che rappresenta meglio tale approccio, confermando ancora una volta le straordinarie capacità di Tim Schafer come autore.

Steph Gingrich - Life is Strange: True Colors

Life is Strange: True Colors, Steph Gingrich

I migliori PNG sono quelli a cui viene concesso lo spazio sufficiente per una buona caratterizzazione, come nel caso di Steph Gingrich nella serie Life is Strange. Parliamo infatti di un personaggio che ha fatto il proprio debutto nel prequel Before the Storm, per poi tornare con un ruolo molto più incisivo in Life is Strange: True Colors e nel DLC Wavelenghts, dove assume il ruolo di protagonista.

Carina, simpatica, intrigante e dotata di un lato "geek" che entra subito in risonanza con i giocatori per via della sua passione per gli RPG, Steph è la ragazza che lavora al negozio di dischi e nel tempo libero fa la DJ. Una vera e propria forza della natura: una figura positiva, sempre disposta a tirare su gli altri e a coinvolgerli in nuove attività al fine di scuoterli se qualcosa non va.