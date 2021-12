Nintendo eShop: il meglio degli sconti natalizi e qualche idea regalo per i ritardatari!

Se avete quindi deciso di regalare a un possessore di Nintendo Switch una gift card (che, va detto, potreste anche essere voi stessi il destinatario di questo regalo... a Natale siamo tutti più indulgenti, anche con noi stessi!), oggi vi suggeriamo alcuni giochi da accompagnare all'acquisto della card. Anche perché, questi soldi vanno spesi in un modo o nell'altro, no?

Ultimo, ma non per importanza, vi consigliamo Greak: Memories of Azur ( 11,99 € in sconto del 40% ). Un'avventura fiabesca che pesca da tanti generi diversi, un delizioso patchwork d'idee che, insieme, creano un titolo vario e piacevolissimo. Un po' di azione, un po' di platform, un pizzico di metroidvania e qualche momento puzzle, il tutto accompagnato da un comparto artistico delicato ed evocativo e una colonna sonora di grande atmosfera.

Definirlo, come hanno fatto molti, un RPG Zelda-like è tecnicamente corretto, ma non è una definizione che non riesce a rendergli giustizia fino in fondo, perché Eastward sa essere originale in un modo tutto suo, sia sul lato narrativo che di gameplay.

Passiamo ora a un altro gioco uscito sempre nel 2021, che ha raccolto un numero impressionante di recensioni positive, di pubblico e critica. Ender Lilies: Quietus of the Knights ( 18,74 € scontato del 25% ) è un titolo che ha messo tutti d'accordo, dato che si tratta di un eccellente metroidvania con un gusto artistico ricercato e che sfrutta al meglio la componente 2D. Il sistema di combattimento è interessante e accessibile, senza però stufare dopo tante ore di gioco vista la profonda stratificazione. L'esplorazione degli ambienti, fulcro del genere di riferimento, è soddisfacente e ben gestita nell'economia della mappa. Trama avvincente e colonna sonora perfettamente in tema con le ambientazioni medievali del gioco. Insomma: cosa state aspettando?

Cambiando totalmente genere, passiamo a Boyfriend Dungen ( 13,59 € scontato del 20% ), un eccentrico mix tra visual novel, roguelike e dating sim. Se cercate combattimenti duri e impegnativi il mercato probabilmente offre roguelike assai più impegnativi, ma difficilmente troverete (se non fatte rare eccezioni) un gioco uscito nel 2021 inclusivo e attento alle tematiche LGBTQ+ come Boyfriend Dungen. Per quanto semplice, la caratterizzazione dei personaggi è ben riuscita ed empatica, mentre l'elemento dating è trattato con tatto e buon gusto, nonostante le premesse abbastanza strampalate della storia!

Iniziamo da un titolo nostrano che ha riscosso un discreto successo e che si configura anche come un gioco perfetto per il Natale, capace di raccogliere grandi e piccini attorno alla console. Hot Wheels Unleashed ( 34,99 € scontato del 30% ), sviluppato da Milestone, è un ottimo gioco di corse e lo dimostrano il milione di copie vendute dal suo lancio questo autunno: colorato, arcade, impegnativo il giusto e corredato di modalità che permette di sbizzarrirci con la creazione di piste personalizzate... perché chi ha giocato con le Hot Wheels sa bene che metà del divertimento è costruire le piste! Perfetto per delle partite senza impegno durante le feste, presenta inoltre un PEGI molto basso (+3) perfetto per i bimbi di casa.

Per prima cosa diamo uno sguardo ai titoli usciti nel 2021 e che rientrano già nelle scontistiche. Questo, badate bene, non è un male: i più maliziosi potrebbero pensare che sono già in sconto perché non così lodevoli, ma vi faremo ricredere con la qualità della selezione.

Chiudiamo con un altro gioco particolarmente intenso, che a differenza dei due sopracitati non nasconde in nessun modo la sua natura brutale. Blasphemous ( 6,24 € scontato del 75% ) è un metroidvania impegnativo e visivamente di grande impatto, nonostante l'uso della pixel art. Blasfemo di nome e di fatto visto che l'intuizione geniale dello studio di sviluppo spagnolo The Game Kitchen, è stata quella di creare un mondo che sovverte e reinventa l'immaginario cristiano-cattolico del XIV secolo circa. Blasphemous ha visto l'uscita di tre DLC: The Stir of Dawn, Strife & Ruin e Wounds of Eventide, uscito il 9 dicembre. Il secondo capitolo arriverà per il 2023, quindi avete tempo per recuperare questo gioiellino... ma noi vi consigliamo di non aspettare troppo!

Manteniamo un certo filo di coerenza passando da Mario + Rabbids: Kingdom Battle a Cuphead ( 13,99 € scontato del 30% ), entrambi accomunati da un aspetto divertente e colorato, e che celano dietro personaggi sorridenti e bellissimi disegni a mano esperienze davvero intense. Cuphead ha messo a dura prova i nervi di tanti giocatori: un platform creato con tanta cura quanta cattiveria, che ha saputo però ritagliarsi il suo angolo di successo. In arrivo sono previsti, oltre alla serie TV animata prodotta da Netflix, anche il nuovo DLC Cuphead: The Delicious Last Course, che introdurrà il nuovo personaggio di Ms. Chalice. Nel caso di questo DLC parliamo di un contenuto che necessita della versione base per essere giocato, quindi l'acquisto di Cuphead è essenziale se volete accedere al DLC!

Ci sono diverse cose per cui noi italiani siamo famosi all'estero. Uno di questi è stato il momento carico di emozione durante la presentazione di Mario + Rabbids: Kingdom Battle ( 14,79 € scontato del 63% ), che nel 2022 proseguirà la storia di Mario e dei conigli pazzi di Ubisoft con il sequel Sparks of Hope. Definito da molti come l'X-Com di Nintendo, Kingdom Battle è uno strategico a turni davvero notevole, ma capace, grazie alla brillante idea di unire i mondi di Mario e dei Rabbids, di attrarre anche quel pubblico che solitamente rifugge il genere, pensando sia troppo complicato o, peggio ancora, noioso. In previsione di Sparks of Hope, cogliete la ghiotta occasione e accaparratevi questo piccolo gioiellino.

Occasioni e must have

Immortals: Fenyx Rising ha degli scorci davvero bellissimi

In ultimo vi presentiamo un'altra manciata di offerte che a nostro avviso è un peccato non cogliere, specialmente per quei titoli meno recenti che, secondo noi, andrebbero giocati almeno una volta.

Partiamo con Immortals: Fenyx Rising (23,99 € scontato del 60%), il gioco di Ubisoft è passato un po' ingiustamente in sordina e invece ha molto da offrire. Si tratta di un'avventura open world che ha un po' il sapore di Assassin's Creed, ma che rimane più concisa, leggera e apprezzabile. Un gioco senza troppe pretese, ma che sa divertire e intrattiene a dovere, perfetto poi in formula portatile su Nintendo Switch. Oltre al consistente sconto del gioco base, trovate un taglio del prezzo anche del season pass, che passa da 39,99€ a 19,99€.

Hyper Light Drifter è davvero un must have

Ai tempi della sua uscita, Hyper Light Drifter (Edizione Speciale a 9,99 € scontata del 50%) mise tutti d'accordo, e per scoprire il motivo ovviamente il consiglio è di giocarlo. Si tratta di un' avventura action RPG nelle cui vene scorre il sangue dei grandi classici dell'era 16BIT, e che nella versione che vi stiamo suggerendo, implementa alcuni contenuti esclusivi propri di questa edizione speciale.

Altro acclamato must have da fare vostro grazie agli sconti natalizi è Crypt of the NecroDancer (3,99 € scontato del 80%). Se un gioco diventa così famoso da convincere Nintendo che "sì, uno spin off del gioco a tema Zelda è una buona idea", e stiamo parlando di Cadence of Hyrule, capirete anche voi che siamo di fronte a un titolo decisamente importante. Crypt of the NecroDancer è un gioco unico e decisamente hardcore.

Le sfide culinarie di Overcooked! 2 sono davvero pazzerelle

Infine, chiudiamo con due titoli che si somigliano nel DNA, ma differiscono nella tematica. Overcooked! 2 (6,24 € scontato del 75%) e Tools Up (2,99 € scontato del 85%) sono due party game davvero irresistibili e che regalano momenti appartenenti solo ai cooperativi locali. Nel primo dovrete cooperare per creare deliziosi piatti all'interno di pazze cucine mentre nel secondo dovrete coordinarvi al meglio per portare a termine la miglior ristrutturazione possibile!

Il periodo natalizio offre per entrambi i giochi, oltre al forte sconto sulla versione base, un ribasso anche di Season Pass per Overcooked 2 che dei DLC di Tools Up, contenuti che espandono con livelli e personaggi le due avventure. Noi ve li consigliamo perché sono ottimi titoli da giocare in famiglia e con gli amici... ma non ci assumiamo la responsabilità di eventuali relazioni personali compromesse!