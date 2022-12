Rayman 4 emerso online, il gioco fu cancellato

A quante pare Ubisoft e Phoenix Studio stavano lavorando a Rayman 4, ma il gioco fu cancellato nei primi anni 2000 e non se n'è fatto più niente. La scoperta è stata fatta dall'utente Twitter @RibShark, che ha pubblicato anche prove di un prototipo emerso online, con codice sorgente e tool di sviluppo.

Naturalmente la build trovata è in uno stato davvero preliminare (praticamente sono stati implementati solo alcuni sistemi di gioco in via sperimentale) ma è comunque interessante perché mostra un cammino poi abbandonato dalla serie. Da quello che si può vedere, Rayman 4 sarebbe stato infatti 3D come il terzo e il secondo capitolo e avrebbe consentito di cavalcare alcune creature. Inoltre avrebbe avuto un livello chiamato "Sphincter Cell" (davvero un delizioso gioco di parole), e Rayman avrebbe avuto una fidanzata. Come sappiamo, la serie è proseguita, ma tornando al 2D come il capitolo originale.

La fidanzata di Rayman

Il prototipo trafugato ha anche dei livelli giocabili, che mostrano comunque degli scenari davvero spogli. Difficile che qualcuno riesca a ricostruire il gioco per come lo intendevano gli sviluppatori, anche perché ne mancano enormi pezzi, ma magari potrebbero tirarne fuori un Rayman 4 apocrifo. Certo, il lavoro da fare è enorme, ma la comunità dei modder e degli sviluppatori amatoriali ha compiuto imprese enormi, quindi perché non questa?

Detto questo, in questi giorni siamo al terzo prototipo emerso online. Rayman 4 segue infatti il platform 2D di Duke Nukem Forever e una build del 1995 di Prey.