Record of Ragnarok, il cosplay di Aphrodite di yao_alma nasconde un segreto

Alla volte i cosplay possono essere realizzati anche con grande senso dell'ironia, come dimostra questa Aphrodite, dalla serie giapponese Record of Ragnarok, creata dalla coppia yao_alma. Dalla prima foto pubblicata su Instagram non sembra, ma nasconde un grosso segreto.

Di base i cosplayer hanno voluto ironizzare sulle generose dimensioni del seno della dea nella serie, usando un trucchetto per replicarlo. Per scoprire di cosa stiamo parlando, basta guardare la seconda foto, quella in cui viene svelato l'arcano.

Per il resto il costume è abbastanza rigoroso, sia nella forma, sia nella pettinatura. Ovviamente, in questo caso, è stato privilegiato l'aspetto ironico a quello realizzativo, ma yao_alma possono permetterselo, vista la qualità media delle loro opere, decisamente elevatissima.

Record of Ragnarok è la storia di un torneo organizzato dagli dei per decidere il destino del genere umano. Desiderosi di eliminare quello che considerano uno sbaglio, oltretutto noiosetto, le divinità sono costrette a dare un'ultima possibilità alla nostra specie per via di un cavillo sollevato da una delle Valchirie. Così uomini e dei si devono affrontare in un'arena. Vincerà che riuscirà a battere gli avversari per sette volte.