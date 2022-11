Twitch: streamer bannata per atti sessuali autoreferenziali espliciti in live

La streamer Twitch "aielieen1" è recentemente assurta agli onori delle cronache per la particolarità del suo ultimo live stream, che le ha fruttato un ban permanente in men che non si dica. Il motivo? Ha compiuto degli atti sessuali espliciti. Per inciso: si è masturbata a onore di telecamera.

aielieen1 si è fatta bannare per atti sessuali espliciti

Il motivo per cui lo ha fatto è facilmente spiegabile: portare il più velocemente possibile il maggior numero di utenti sulle sue altre pagine social, tipo OnlyFans. Questa è l'ipotesi più accreditata, visto che il suo account è stato creato il 3 novembre 2022 e immaginiamo che la nostra sapesse che fine avrebbe fatto con un contenuto del genere.

Dubbi vengono anche dai report, visto che su Reddit è apparso un post che parla di 5.000 spettatori per lo spettacolino porno improvvisato, cifra riportata anche da buona parte della stampa, quando in realtà erano solo 310. Non lo linkiamo perché contiene link espliciti alla clip incriminata.

Non sarebbe la prima volta che Twitch viene usata in questo modo, con la pratica che sta prendendo sempre più piede, anche grazie alla facilità con cui è possibile creare nuovi account e iniziare a streammare. Sostanzialmente chi ha organizzato la cosa sperava che accadesse proprio ciò che è accaduto, ossia che l'intera faccenda diventasse virale, così da ottenere un'attenzione globale enorme. Giusto poche settimane fa un'altra streamer aveva fatto sesso durante una live, ottenendo un risultato simile.