Red Dead Redemption, Jack Black vorrebbe un film della serie: gli piace di più di The Last of US

L'attore Jack Black, attualmente impegnato nella promozione di Super Mario Bros. Il Film (in cui dà la voce a Bowser), vorrebbe proprio che venisse prodotto un film tratto dalla serie Red Dead Redemption, che considera narrativamente superiore alla serie The Last of Us.

Black ha toccato l'argomento in un'intervista concessa ad iHollywoodTV, in cui è stato interrogato sulle trasposizioni da videogiochi a cinema/serie TV. Secondo l'attore l'industria cinematografica e quella televisiva continueranno a guardare al mondo dei videogiochi come riferimento per futuri progetti, visto quanto l'industria continua a crescere velocemente.

Black di suo è un fan degli adattamenti, soprattutto quando fatti bene. Ha trovato fantastica la serie TV di The Last of Us di HBO e vorrebbe che venissero esplorate altre storie raccontate dai videogiochi, in particolare quelle della serie Red Dead Redemption che considera superiori al resto. Secondo lui i titoli di Rockstar Games hanno delle storie dello stesso calibro, o addirittura superiori a quelle della serie di Naughty Dog.

Immaginiamo che molti concordino con lui, vista la quantità di fan che i Red Dead Redemption possono vantare in tutto il mondo. Black è stato sempre apertissimo nel manifestare il suo amore per i videogiochi. Intanto che aspettiamo che qualcuno trasformi i giochi di Rockstar in film o serie TV, leggiamo la recensione di Super Mario Bros. Il film.