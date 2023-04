Joker Folie à Deux, riprese concluse: nuova foto di Lady Gaga nel ruolo di Harley Quinn

Joker: Folie à Deux ha concluso le riprese: con un messaggio su Instagram, il regista Todd Phillips ha annunciato che la parte più puramente cinematografica della produzione del film è ormai conclusa e le riprese sono finite, celebrando l'evento con una nuova immagine di Lady Gaga come Harley Quinn e una di Joaquin Phoenix che torna nel suo ruolo di Poker.

Avevamo già visto in precedenza la prima immagine di Lady Gaga in tale ruolo, oggi la possiamo vedere in un nuovo scatto che può dare un'idea più precisa della particolare interpretazione utilizzata dall'artista per riprodurre il celebre personaggio DC Comics in questo film.



D'altra parte, sembra uno stile perfettamente in linea con l'atmosfera generale di Joker, rimarcata dal modo in cui lo stesso protagonista viene messo in scena da Phoenix. "Abbiamo concluso. Grazie a questi due (oltre all'intero cast) per aver rappresentato il miglior gruppo che l'industria cinematografica possa offrire", ha scritto il regista Phillips.

"Da tutti i punti di vista. Ora devo solo infilarmi in una caverna (ovvero la stanza del montaggio) e mettere tutto insieme". Questo significa che tutta la parte delle riprese, che coinvolge direttamente gli attori del cast, è ora conclusa ma la produzione deve affrontare un'altra sezione particolarmente lunga e impegnativa dei lavori, ovvero tutto il montaggio delle scene in un intero film.

Joker: Folie à Deux ha la data d'uscita fissata per il 4 ottobre 2024, dunque c'è ancora molto tempo prima di poterlo vedere al cinema, ma sappiamo già che farà parte dell'universo cinematografico DC sotto la nuova guida di James Gunn e Peter Safran.