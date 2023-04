The Murder of Sonic the Hedgehog scaricato più di un milione di volte da Steam

Il 1° aprile SEGA ha pubblicato su Steam il gioco The Murder of Sonic the Hedgehog in forma gratuita. Si trattava di un simpatico pesce d'aprile sotto forma di visual novel, ma pare che sia piaciuto al punto da aver fatto più di un milione di download.

Oltre a ciò The Murder of Sonic the Hedgehog è anche apprezzatissimo, visto che conta il 98% di recensioni positive, delle più di 11.000 ricevute. Attualmente è il 61° gioco di tutti i tempi su Steam per valutazioni positive, come sottolineato dalla social media manager di Sonic Katie Chrzanowski via Twitter.

Al lancio The Murder of Sonic the Hedgehog è stato descritto come il frutto dell'amore della squadra social di Sonic. Se vi interessa, è un racconto visivo in cui Tails, Amy e il giocatore devono scoprire chi è stato a uccidere Sonic. Tra i molti dialoghi, ci sono delle semplici sezioni platform in cui bisogna "pensare come Sonic", raccogliendo più anelli possibili.