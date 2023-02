Joker: Folie à Deux mostra la prima immagine di Lady Gaga nel film, che si dice sarà Harley Quinn

In onore di San Valentino il regista di Joker, Todd Phillips, ha rivelato una prima immagine che ritrae Lady Gaga all'interno del seguito del film dedicato alla nemesi di Batman, intitolato Joker: Folie à Deux.

Anche se non vi è ancora la conferma, si ritiene che Lady Gaga interpreterà Harley Quinn in Joker: Folie à Deux. Ammesso che Gaga interpreti Harley Quinn e ammesso che il sequel si ispiri sufficientemente alle storie originali dei fumetti, la scena sotto ritratta potrebbe mostrare il primo incontro tra Joker e Quinn, in un momento nel quale la donna è una terapista di nome Dr. Harleen Quinzel.

Potete vedere la foto in questione qui sotto, oppure sulla pagina Instagram di Todd Phillips.

Gaga ha annunciato ufficialmente il suo coinvolgimento in Joker: Folie à Deux lo scorso agosto, rivelando il titolo e la data di uscita - 4 ottobre 2024 - sui suoi canali social. Pur non confermando chi interpreterà, il video teaser pubblicato insieme all'annuncio, che mostra lei e Phoenix mentre ballano in una silhouette nera e rossa (con un cuore sulla guancia di Gaga), ha certamente aumentato le speculazioni sul fatto che interpreterà Harley Quinn.