PlayStation Plus Extra e Premium: un leak svela parte dei giochi PS5 e PS4 di febbraio 2023

Parte della line-up di giochi PS5 e PS4 in arrivo nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium il 21 febbraio 2023 è stata svelata in anticipo dal noto e affidabile leaker billbil-kun. Tra i titoli in arrivo c'è anche un big del calibro di Horizon Forbidden West, anche se non è chiaro per quale livello di abbonamento.

Di seguito la lista parziale dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio svelati dall'insider:

Horizon Forbidden West - PS5 e PS4

Scarlet Nexus - PS5 e PS4

Resident Evil 7 - PS5 e PS4

Borderlands 3 - PS5 e PS4

e altri ancora...

Come dicevamo in apertura, non è del tutto chiaro se Horizon Forbidden West sarà disponibile sia per gli abbonati a Extra che per quelli iscritti a Premium o solo per i secondi, data la presenza del banner "Premium" sopra la cover del gioco di Guerrilla Games.

Propendiamo per la prima ipotesi, dato che il tier più costoso del servizio rispetto all'Extra dovrebbe proporre solo versioni di prova (già disponibile per Horizon Forbidden West), giochi provenienti dalle vecchie console di Sony e la possibilità di giocare in cloud.

In ogni caso per scoprire la verità non dovremo attendere a lungo: l'annuncio ufficiale dei nuovi giochi per PlayStation Plus Extra e Premium è in programma per le 17:30 di oggi pomeriggio, 15 febbraio 2023.