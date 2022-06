Redfall: prime immagini del gameplay

Redfall sembra il classico gioco di Arkane

In occasione dell'Xbox & Bethesda Showcase, Arkane Studios ha pubblicato le prime immagini di gameplay di Redfall, il suo action cooperativo a base di vampiri, mostrato durante l'evento con un lungo filmato.

Come potete vedere gli scatti ribadiscono quanto visto nel video, ossia che sarà un gioco cooperativo, ma giocabile anche in single player, che lo scenario sarà a base di vampiri e che i protagonisti saranno variegati e molto diversi tra loro. I toni sembrano più scanzonati rispetto alle classiche produzione Arkane, ma la speranza è che il gameplay sia profondo e sfaccettato.

Per il resto vi ricordiamo che Redfall è in sviluppo per PC e Xbox e che dovrebbe uscire a inizio 2023. Sarà disponibile al lancio anche per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass, quindi sarà giocabile in cloud su moltissimi apparecchi differenti.