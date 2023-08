Remnant 2, trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale

Un giudizio condiviso anche nella nostra recensione di Remnant 2 , arrivata con un certo ritardo rispetto all'uscita proprio per via di queste scelte, ma decisamente positiva nei riguardi del gioco.

Come ricorderete, infatti, Remnant 2 ha ricevuto voti davvero ottimi , e magari se il publisher avesse deciso di inviare i codici in maniera puntuale le valutazioni da annotare nel video sarebbero state ancora più numerose.

Remnant 2 è protagonista dell'immancabile trailer che raccoglie i riconoscimenti della stampa internazionale, espressasi in maniera piuttosto positiva nei confronti dello sparatutto soulslike sviluppato da Gunfire Games.

Il capitolo della conferma

Rispetto al già notevole Remnant: From the Ashes, Remnant 2 si presenta forte di meccaniche ulteriormente rifinite, di una struttura più corposa e sfaccettata, nonché di un uso migliore dei sistemi procedurali per la generazione degli scenari.

Il risultato finale è un'esperienza intensa, coinvolgente e impegnativa, godibile in solitaria ma soprattutto in cooperativa, che è poi la maniera in cui gli sviluppatori l'hanno immaginata.