Microsoft e Activision, la cessione del cloud in UK potrebbe non essere necessaria

A quanto pare la paventata cessione del cloud in UK potrebbe non essere necessaria perché la CMA decida infine di approvare l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft: lo si evince dalla documentazione presentata dalla casa di Redmond.

Come ricorderete, il mese scorso si è parlato di come Microsoft e Activision potrebbero cedere diritti sul cloud in UK per accontentare la CMA, che aveva bloccato in prima istanza l'acquisizione immaginando un possibile rischio di monopolio in quel settore.

Ebbene, i nuovi documenti presentati alla commissione antitrust inglese sembrano non escludere tale possibilità, ma neppure porla come condizione di partenza: laddove il regolatore dovesse impuntarsi, Microsoft potrebbe giocarsi quella carta; diversamente, non verrà effettuata alcuna cessione.