Spider-Man: Across the Spider-Verse, data di uscita in digitale annunciata da Sony

Spider-Man: Across the Spider-Verse ha una data di uscita ufficiale in formato digitale: il film potrà essere acquistato o noleggiato sulle varie piattaforme a partire dall'8 agosto. Chi invece preferisce la qualità senza compromessi della versione Blu-Ray dovrà attendere il 5 settembre.

In entrambi i casi gli utenti potranno contare su di una serie di interessanti contenuti extra, fra cui il commento del regista, versioni con testo a schermo dei brani musicali del lungometraggio e naturalmente una scena tagliata dal montaggio finale, in questo caso con protagonista Spider-Man 2099.

Capace di totalizzare incassi per 250 milioni di dollari solo primi giorni, Spider-Man: Across the Spider-Verse è stato accolto in maniera davvero entusiastica da pubblico e critica, tanto che molti lo hanno definito il miglior film di Spider-Man di sempre.