Resident Evil Code Veronica: in lavorazione un demake per PSX

Lo youtuber, nonché sviluppatore indipendente, wiliammutazion sta lavorando al demake per PSX di Resident Evil Code Veronica. L'obiettivo è quello di realizzare una versione ridotta del gioco, con grafica in stile prima PlayStation, mantenendo però le stesse inquadrature e i controlli tank.

Recentemente i demake per PSX si stanno moltiplicando, così come i giochi che si rifanno graficamente alla prima console di Sony. Basti pensare all'ormai famosissimo demake di Bloodborne per avere un altro esempio, ma facendosi un giro su itch.io se ne trovano molti di più.

wiliammutazion ha pubblicato un video per mostrare lo stato dei lavori.

Il filmato dura poco più di un minuto, ma aiuta a capire qual è l'obiettivo dello sviluppatore. Naturalmente c'è da specificare che Capcom non è coinvolta in alcun modo nel progetto, che oltretutto sarà completamente gratuito. In realtà Capcom ci guadagnerà qualcosa, visto che è una mod di Resident Evil 2.

Difficile comunque che il demake di Resident Evil Code Veronica esca in tempi brevi, visto che ci sta lavorando una singola persona. Comunque sia si tratta di un progetto interessante, da seguire con attenzione.