NFT, l'ex pornostar Lana Rhoades abbandona il progetto CryptoSis: era una truffa?

Lana Rhoades, la splendida ex pornostar americana che sicuramente tutti conoscete, ha abbandonato il progetto degli NFT di CryptoSis e incassato 1,5 milioni di dollari, ma c'è chi la accusa di truffa nei confronti della sua fanbase.

La questione è in effetti controversa: Lana ha attratto investimenti nel progetto dichiarando in più occasioni che quegli NFT avrebbero mantenuto o aumentato il proprio valore nel tempo, ma a quanto pare le cose non stanno così.

Dopodiché, come spiegato dalla sua socia Mia Malkova, l'ex pornostar ha deciso di abbandonare la nave e incassare le proprie quote senza però annunciarlo, a suo dire a causa dei tanti commenti tossici da parte degli utenti.

Lana Rhoades

Alla fine della fiera gli NFT di CryptoSis non sono altro che semplici artwork e non appunto un investimento, ma chi li ha acquistati l'ha fatto sulla base delle assicurazioni dell'attrice in merito al loro potenziale valore futuro.

Insomma, allo stato attuale il panorama degli NFT nasconde parecchie insidie e viene generalmente malvisto dagli utenti, in particolare gli appassionati di videogame, ma ci sono aziende ancora convinte che sia il caso di spingere su tale fronte.