Street Fighter 6, logo identico a quello di una catena taiwanese

Il logo di Street Fighter 6 continua a far discutere dopo il reveal del gioco, e sui social sono spuntate le immagini di una catena taiwanese di informatica, Sunfar, che ne possiede uno praticamente identico.

In questo caso non solo il logo di Street Fighter 6 sembra del tutto simile a un template acquistabile su Adobe Stock, ma c'è anche la componente rappresentata dal numero 6, collocato nella stessa posizione del banner sul sito di Sunfar.

Insomma, è chiaro che Capcom ha voluto utilizzare per il nuovo capitolo della sua celebre serie una grafica in grado di richiamare in qualche modo le competizioni eSport e il mondo delle MMA, ma il risultato appare oltremodo generico.

Non solo: la realizzazione del logo è stata criticata nella sua stessa composizione, visto che gli elementi non si raccordano come solitamente esigono le regole fondamentali del design.

Insomma, non ci stupirebbe affatto se da qui all'estate, quando arriveranno i primi dettagli sul gioco, Capcom decidesse di tornare sui propri passi e commissionare la creazione di un logo più in linea con la storia di Street Fighter.