Twitch: arriva il pulsante "Play on Luna", promesso tempo fa

Finalmente è stato aggiunto il pulsante "Play on Luna" su Twitch, per tutti gli abbonati al servizio di cloud gaming di Amazon. Questa opzione era stata promessa nel 2020, ma non era mai stata effettivamente implementata. Ora gli abbonati ad Amazon Luna possono entrare direttamente nei giochi visti durante gli streaming, previo collegamento dei loro account alla piattaforma.

Considerando che Amazon Luna è ancora in accesso anticipato e che è disponibile solo in pochissimi territori, per adesso si tratta di un'opzione che sarà sfruttata da una quantità limitatissima di persone.

C'è da dire che per ora la novità non è supportata nei modi che gli utenti speravano, soprattutto perché il pulsante non appare durante gli streaming veri e propri, ma bisogna andare nelle pagine dei giochi per trovarlo. In questo modo faticherà moltissimo ad attirare le attenzioni su di sé e su Amazon Luna, visto che ne usufruiranno in pochissimi.

Comunque sia, la sua esistenza è sicuramente un passo in avanti verso quella che è la visione generale di Amazon verso l'integrazione di Luna in Twitch, fondamentale per far affermare il servizio. Speriamo solo che le novità arrivino a ritmo più sostenuto, altrimenti la vediamo dura per Amazon Luna.