Offerte Amazon: SSD 1 TB WD Blue SN570 in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD da 1 TB marcato WD Blue SN570 al prezzo più basso di sempre. Lo sconto segnalato è del 12%, ovvero di 13,02€. Il prezzo pieno per questo SSD indicato da Amazon è 112.99€. Nel corso degli ultimi mesi è stato messo in offerta in più occasioni e quella odierna è la migliore mai proposta. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

L'SSD WD Blue SN570 propone velocità di lettura fino a 3.500 MB/s. Le dimensioni dell'SSD sono 8 x 2.2 x 0.2 cm. Questo modello non è compatibile con PS5, stando ai requisiti ufficiali. Include anche un mese ad Adobe Creative Cloud, che permette di accedere ad app e servizi come Adobe Photoshop, Illustrator, Photoshop Lightroom, Premier Pro e InDesign.

SSD WD Blue SN570 da 1 TB

