Resident Evil, il cosplay russo di Ada Wong è quasi meglio dell'originale

La bella Ada Wong e il suo vestito rosso sono una delle immagini più iconiche di Resident Evil 4. Per questo motivo abbiamo apprezzato il cosplay della modella russa Ksana Stankevich. L'interpretazione, infatti, è praticamente perfetta sia nei costumi, sia nelle linee della donna.



Ksana Stankevich è una modella che si diletta ad interpretare alcune delle donne più famose del mondo dei videogiochi e non solo. In questa raccolta di foto la ragazza ha voluto omaggiare Ada Wong, la co-protagonista di Resident Evil 4. Un travestimento pressoché perfetto nel costume e nelle pose. La somiglianza è aiutata anche dalle forme longilinee della ragazza che ricordano molto da vicino quelle della Wong.



L'unica differenza riguarda il viso, che non ha i tratti orientali dell'originale personaggio di Capcom. Ben realizzate anche le ambientazioni, forse meno riuscito il Leon che l'affianca in qualche occasione.



Per chi non lo sapesse Ada è una spia freelance che opera spesso presso le multinazionali dell'universo di Resident Evil. In apparenza si attiene alle missioni affidategli, tuttavia all'occorrenza Ada diserta, o agisce a modo proprio in segreto. Ada appare come una donna dalla personalità distaccata e calcolatrice, dotata di una spiccata quanto sarcastica ironia, tuttavia la donna segue non di rado i suoi ideali personali e si comporta come ritiene più giusto.



Ksana Stankevich, invece, sul suo profilo ha postato foto nelle quali interpreta Tracer di Overwatch, Tifa di Final Fantasy VII e Lara Croft di Tomb Raider. Oltre che una bella Ciri di The Witcher serie di Netflix.