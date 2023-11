Risk of Rain 2: Seekers of the Storm annunciata, è la nuova espansione del gioco

Gearbox Publishing ha annunciato Risk of Rain 2: Seekers of the Storm , la nuova espansione di Risk of Rain 2, titolo che si è rivelato un grandissimo successo. Per adesso non c'è una data d'uscita precisa in cui ci potremo giocare, ma è già stata attivata la pagina Steam ed è stato pubblicato un filmato che svela alcuni dettagli su cosa ci aspetta.

Più di tutto

Nel filmato possiamo vedere parte del team di sviluppo parlare di Risk of Rain 2: Seekers of the Storm: la loremaster Kayla Larson, l'associate art lead Claire Bian e il Managing Director of Production James Lopez.

Risk of Rain 2: Seekers of the Storm è stato presentato in occasione del Festival of Gup, in cui sono stati fatti altri annunci relativi alla serie Risk of Rain, come il lancio di Risk of Rain Returns, che conta milioni di fan in tutto il mondo.

L'espansione parla di un essere senza scopo, rinchiuso e dimenticato. Dopo millenni passati nella sua prigione, con la disperazione cresciuta oltre il tollerabile, ha generato un figlio inviandolo nel mondo che non ha più potuto abitare. Ora il "False Son" vaga per Petrichor V e indovinate un po' a chi toccherà averci a che fare?

Da notare che basterà un solo giocatore con l'espansione per abilitarla per un'intera lobby. Comunque sia, i giocatori senza espansione non potranno selezionare i nuovi sopravvissuti e non potranno sbloccare permanentemente i nuovi oggetti, i logbook e altri contenuti.