Risk of Rain Returns disponibile, già primo tra i titoli premium su Steam

In occasione dell'evento dedicato alla serie, Gearbox Publishing ha lanciato Risk of Rain Returns per PC e Nintendo Switch , con risultati davvero notevoli, visto che è già primo su Steam tra i titoli premium. Costa 14,99€ e ha già più di 1.900 recensioni degli utenti, al momento di scrivere questa notizia, delle quali il 90% positive. Difficile dire come stia andando su Nintendo Switch ma, visto il richiamo della serie, potrebbe aver ottenuto risultati simili.

Il successo di Risk of Rain Returns non arriva dal nulla, considerando che è l'edizione rimasterizzata e ampliata di un titolo di grande successo, da cui è nata una serie che finora ha prodotto solo hit. Per dire, Risk of Rain 2, di cui è stata appena annunciata l'espansione, vanta vendite milionarie, pur essendo un gioco indie.

Risk of Rain Returns di suo vanta la presenza di quindici sopravvissuti da padroneggiare, ciascuno con le sue abilità, tra questi spicca il Ramingo, che viene descritto come un "intraprendente attaccabrighe" che "raccoglie rottami dai nemici sconfitti e può generare oggetti che potenziano temporaneamente i compagni di squadra. Può anche tenerli per sé e scatenare una potenza distruttiva ad ampio raggio." I giocatori dovrebbero tenerlo in considerazione per la sua capacità di supportare la squadra mentre semina distruzione.

Naturalmente Risk of Rain Returns offre anche una grafica completamente rifatta, che abbraccia l'alta risoluzione, dei nuovi nemici, delle nuove aree e quant'altro. Insomma, non si tratta di una mera riproposizione del capitolo originale, ma un prodotto che offre nuovi contenuti. Saranno sicuramente apprezzati da chi ama Risk of Rain (che comunque rimane in vendita).