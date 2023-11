Honor lavora su Magic Flip, un pieghevole a conchiglia con capienza di batteria da record

Honor ha recentemente sperimentato con le tecnologie a schermo flessibile, nei modelli Magic V2 e Magic Vs 2, e si vocifera che il prossimo obiettivo per l'azienda cinese appartenga alla seconda categoria di cui abbiamo parlato sopra: porterà infatti il nome di Honor Magic Flip. Ancora pochi e sparuti sono i dettagli a riguardo, e insieme alla maggior parte delle specifiche attendiamo tutti una data di uscita ufficiale.

In totale, il dispositivo offrirà una capacità di 4.500 mAh , superiore a quella di pieghevoli verticali simili come vivo X Flip e OPPO Find N3 Flip.

Questa sarebbe costituita da due moduli con capacità simile e disposti in parallelo: un0 da 2.420 mAh nella metà inferiore, che non ospita fotocamere e consente una maggiore capacità, e l'altr0 da 1.980 mAh.

Una capienza di tutto rispetto

Quartier generale cinese di Honor

Per quanto riguarda la capacità delle batterie nei dispositivi flip attualmente su piazza, possiamo utilizzare qualche esempio.

Galaxy Z Flip5 di Samsung, leader del settore, è dotato di una batteria da 3.700 mAh, mentre Motorola Razr 40 Ultra raggiunge una capacità di 3.800 mAh, e Oppo Find N3 Flip si distingue per una generosa batteria da 4.300 mAh.

Al momento della sua presentazione, Magic Flip potrebbe affermarsi come il dispositivo pieghevole con la batteria più capiente tra quelli attualmente disponibili sul mercato.

Nel corso del 2024, Honor ha in programma di lanciare tre nuovi modelli di telefoni pieghevoli: Magic V3, V Purse 2 e Honor Magic Flip.

Tuttavia, sembra che non verrà rilasciato un nuovo modello per il Magic Vs 2.