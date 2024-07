Rockstar sta già aggiungendo oggetti di GTA 6 in GTA Online

Rockstar Games ha recentemente aggiornato GTA Online con Caccia alle Taglie , un pacchetto di contenuti aggiuntivi che non ha convinto del tutto, ma che si è fatto notare per l'aggiunta di almeno un oggetto legato a GTA 6 , probabilmente come easter egg. A individuarlo è stato l'utente Reddit DogWifDreads, che lo ha subito evidenziato online.

La collana

Si tratta di un collana d'argento vista nel trailer di GTA 6, indossata alla festa in piscina. L'oggetto aggiunto in GTA Online è praticamente identico, come visibile nell'immagine sottostante.

La collana d'argento in GTA Online

Appena i giocatori hanno saputo della novità ne sono stati entusiasti, pur essendo poco rilevante per il gameplay di GTA Online. Come resistere ad avere in anticipo un oggetto presente nel gioco più atteso di sempre?

"Mi piace che ci stiano dando un piccolo assaggio", ha ammesso un utente su Reddit. "Mi chiedo quali altri capi d'abbigliamento abbiano aggiunto nel DLC che saranno presenti in GTA 6", ha replicato un altro.

Naturalmente la scoperta della collana ha fatto partire diverse teorie su altri oggetti potenzialmente provenienti da GTA 6: "Penso che molti dei vestiti e dei veicoli che stanno aggiungendo a GTAO siano stati importati da GTA 6. Molte delle nuove auto sembrano molto più 'rifinite'".

Altri hanno sottolineato come alcuni dei tatuaggi introdotti negli ultimi aggiornamenti siano apparsi anche nel materiale promozionale di GTA 6. "Le tre faccine sorridenti del DLC Fooligan, sono sul ragazzo che si sporge dalla portiera del camion verde nel trailer di GTA 6", ha spiegato un utente.

Naturalmente ogni scoperta non ha fatto che rafforzare l'hype, per quello che è già un best seller sicuro su PlayStation 5 e Xbox Series X e S, quando uscirà nel corso del 2025.