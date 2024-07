Quello che viene considerato il gioco di ruolo per PlayStation più brutto di sempre sta per essere tradotto

Ancient Roman - Power of the Dark Side è un gioco di ruolo giapponese mai arrivato dalle nostre parti. Essendo considerato il più brutto di sempre tra i tanti pubblicati sulla prima PlayStation non dovrebbe dispiacere più di tanto, ma qualcuno ha pensato che meritasse di essere tradotto in inglese . Si tratta di alcuni appassionati che stanno lavorando a una patch per il gioco, che a quanto pare sarà presto disponibile.

Sublime bruttezza

Ancient Roman - Power of the Dark Side fu sviluppato da Nihon Systems e pubblicato nell'ormai lontano 1998. In linea teorica è un emulo di Final Fantasy VII, quindi abbiamo scenari pre-renderizzati, combattimenti a turni tra personaggi 3D e quant'altro. A differenza del titolo di Square Enix però è davvero orrendo, tra animazioni al limite dell'offensivo e una colonna sonora che fa sanguinare le orecchie, piena com'è di errori e imperfezioni. Con gli anni la sua bruttezza è diventata addirittura proverbiale, trasformandosi in un meme, ossia la forma massima di celebrazione dei tempi moderni.

Come spesso accade su internet, dove la fama negativa è pur sempre fama, qualcuno ha deciso di tradurlo, prima tra tutti SnowyAria, la traduttrice a capo del progetto, che conobbe Ancient Roman nel 2015, incuriosita dai commenti negativi di chi lo aveva giocato.

La nostra ha spiegato, intervistata da Time Extension, che: "Forse è eccessivo parlare di amore a prima vista, ma Ancient Roman è talmente brutto, una carcasse di gioco tenuta insieme con la colla per dargli la vaga forma di un gioco di ruolo, da essere accattivante.Di solito i 'kusoge' (giochi pessimi) hanno qualche elemento positivo, anche se non riescono a funzionare del tutto. Ancient Roman è uno dei pochi in cui hanno fatto tutto male."

Insomma, è così brutto da fare il giro e risultare imperdibile. SnowyAria ha quindi voluto renderlo accessibile anche al pubblico occidentale, così che possa apprezzarne la storia assurda e il gameplay spazzatura.

Pur avendo avuto qualche difficoltà nel trovare persone che volessero tradurre Ancient Roman, alla fine la nostra eroina è riuscita a coinvolgere il noto hacker EsperKnight (che in precedenza ha lavorato su hack per Planet Laika, Linda Cubed Again e altri), convincendolo che un gioco così brutto è un'occasione da non perdere. Per adesso la patch di traduzione non ha ancora una data d'uscita, ma dovrebbe arrivare a breve, anticipata da un trailer preparato per l'occasione.