The Last of Us: Endure Survival è una nuova modalità disponibile su PC, grazie a una mod

I modder sono al lavoro anche sui giochi PlayStation in versione PC, cosa che ci pone di fronte a situazioni piuttosto inedite come una nuova modalità survival aggiunta a The Last of Us Parte I, disponibile grazie al lavoro di alcuni sviluppatori amatoriali.

La mod Endure Survival è stata sviluppata dal gruppo Speclizer ed è stata annunciata lo scorso febbraio. Si tratta di una tipologia di gioco diversa da quella standard, che in qualche modo richiama la modalità Senza Ritorno sviluppata da Naughty Dog e disponibile ufficialmente solo su The Last of Us: Parte II.

In Endure Survival I giocatori devono sopravvivere a orde di infetti che attaccano in ondate progressive, cercando di arrivare più avanti possibile, in qualche modo simile anche ad alcune modalità Zombie di Call of Duty.