Sable arriverà presto su PS5, è un'avventura che ricorda lo stile di Moebius

Sable è stato uno dei giochi indie più interessanti del 2021 su PC e Xbox, e si appresta ora ad arrivare anche su PS5 come annunciato da Raw Fury e dal team di sviluppo Shedworks attraverso un trailer di presentazione per la versione su console Sony.

Non c'è ancora una data d'uscita precisa, ma dovrebbe arrivare entro la fine del 2022, dunque dovrebbero presto giungere informazioni più specifiche al riguardo. Come descritto nella nostra recensione di Sable, si tratta di una particolare avventura che ci trasporta in uno strano mondo, in cui un protagonista deve affrontare una sorta di iniziazione con un viaggio che lo porta alla scoperta di varie situazioni, NPC e sfide.

Quello che caratterizza maggiormente Sable, oltre a un gameplay che per certi aspetti ricorda Zelda e un open world molto ampio e particolare, è lo stile grafico adottato, che sfrutta un cel-shading peculiare e un design molto marcato. Sotto molti aspetti, sembra richiamare da vicino lo stile di Moebius, pseudonimo del grande illustratore e fumettista Jean Giraud.

Gli strani abiti dei personaggi, le strutture e anche alcune caratteristiche degli elementi tecnologici e scientifici del mondo di Sable ricordano infatti alcune opere fantascientifiche e visionarie dell'autore, pur con le dovute proporzioni.