Offerte Amazon: ELEGOO Mars 2, Stampante 3D compatta e rapida in sconto con un coupon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto, tramite un coupon (da attivare nella pagina del prodotto) per una Stampante 3D ELEGOO Mars 2. Lo sconto totale è di 80€, ovvero del 35%. Il prezzo consigliato per questa stampante 3D è 229.99€. Lo sconto attuale, applicando il coupon, è il migliore di sempre. Il prodotto è spedito da Amazon. Il coupon è disponibile al momento della scrittura di questa notizia, ma di norma il numero è limitato: se si è interessati, conviene non attendere troppo.

ELEGOO LCD Stampante 3D Mars 2 propone una dimensione di stampa pari a 129 x 80 x 150 mm. Si tratta di una stampante di dimensioni contenute, più rapida e che richiedere minore manutenzione. È dotata di un display LCD monocromatico da 6,08 pollici con risoluzione HD 2K e richiede solo 2 secondi di esposizione per strato per polimerizzare la resina. La macchina include la lingua italiana. Offre anche un anno di garanzia per l'intera stampante e sei mesi per lo schermo LCD 2K.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Elegoo Mars 2, Stampante 3D

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.