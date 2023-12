Sable: le performance su PS5 non verranno corrette, il team Shedworks lavora ad altro

Sable, l'ottima avventura di Shedworks che si ispira un po' a Zelda e un po' alle opere di Moebius, soffre da tempo di qualche problema di performance in particolare su PS5, ma sembra che questi inconvenienti non verranno corretti dal team, che attualmente è impegnato su altro.

Alla richiesta di informazioni da parte di un utente, Gregorios Kythreotis di Shedworks ha risposto con notevole onestà che la correzione delle performance di Sable su PS5 non è nei programmi del team, perché attualmente sta lavorando ad altro e non ha modo di riservare risorse per altro.

"Sfortunatamente no", ha spiegato Kythreotis a chi chiedeva se una patch fosse in arrivo per Sable per migliorare la situazione in particolare su PS5. "Siamo un team molto piccolo e abbiamo provato a risolvere quanto più possibile le performance con le risorse che avevamo", ha riferito lo sviluppatore.