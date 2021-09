Sackboy: Una Grande Avventura, arrivano i costumi di Ellie e Abby

Sony ha annunciato l'arrivo il 26 settembre 2021 di un piccolo aggiornamento per Sackboy: Una Grande Avventura: i costumi di Ellie e Abby da The Last of Us: Parte II. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando di uno dei titoli di lancio di PS5, disponibile anche per PS4.

I costumi di Ellie e Abby per Sackboy: Una Grande Avventura

Sackboy: Una Grande Avventura non è stato proprio un titolo chiacchieratissimo, nonostante abbia delle ottime qualità, ma evidentemente deve avere i suoi fan se Sony ha deciso di regalare questo piccolo extra.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Sackboy: Una Grande Avventura dove abbiamo scritto:

Sackboy: A Big Adventure non intende cambiare il mondo dei platform ma ne riprende tutte le caratteristiche più classiche. I molti livelli ripropongono con una buonissima realizzazione tanti spunti differenti, con alcuni interessanti picchi verso l'altro come nel caso degli schemi musicali. C'è parecchio da giocare da soli tra livelli da sbloccare, elementi estetici da collezionare e sfide a tempo da completare. E poi ci sono le parti cooperative che permettono di divertirsi in più d'uno, offline ma anche online, dando ai giocatori qualcosa che nella line up di lancio di PS5 altrimenti non ci sarebbe stato. Un prodotto non incredibilmente ambizioso ma divertente e longevo, oltre che ben realizzato tecnicamente. Perfetto per essere giocato in compagnia da tutta la famiglia.