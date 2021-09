Radeon Software Adrenalin 21.9.2: nuovi driver con supporto per Diablo Resurrected e non solo

A pochi giorni dalla pubblicazione di un update massiccio per il Radeon Software Adrenalin, al quale abbiamo dedicato una corposa notizia, ecco arrivare la nuova release 21.9.2 con driver Day-0 per World War Z: Aftermath, New World e Diablo II: Resurrected, quasi pronto per la release ufficiale del 23 settembre.

Per quanto riguarda Diablo II: Resurrected, la riedizione fedele in tutto e per tutto alle meccaniche del leggendario titolo Blizzard, le ottimizzazioni comportano un incremento tangibile nelle prestazioni con un balzo del 13%, rilevato su una AMD Radeon RX 6700 XT con impostazioni su Very High in 4K, rispetto quanto visto con i driver precedenti.

Diablo II: Resurrected non arriva nel miglior momento di Blizzard, ma è un prodotto senza dubbio curato

Inoltre l'aggiornamento, che potete scaricare in questa pagina, include vari fix per bug assortiti tra cui il malfunzionamento alle metriche aggiuntive della CPU, errori con i profili di tuning, l'acqua mancante in Hitman 3 e la mancata attivazione della nuova funzione di Auto Overclock con alcune configurazioni compatibili con la tecnologia AMD.