Saltsea Chronicles, chiude lo studio di sviluppo per mancanza di fondi

Die Gute Fabrik , lo studio di sviluppo indipendente danese di Saltsea Chronicles , Where Is My Heart?, Sportsfriends e Mutazione, ha annunciato la cessazione della produzione per mancanza di fondi, ossia la chiusura definitiva. L'annuncio è stato dato oggi, ma i lavori sono stati fermati la scorsa settimana.

Un'altra vittima dei mesi di crisi

I giochi di Die Gute Fabrik sono stati spesso acclamati dalla critica

La compagnia, attiva da più di 25 anni, ha spiegato di essere stata costretta a chiudere per l'impossibilità di trovare fondi per i suoi progetti futuri: "La scena degli editori e degli investimenti per progetti e compagnie delle nostre dimensioni è così dura in questo momento che ha reso estremamente difficile per noi di Die Gute Fabrik trovare fondi per il nostro prossimo progetto, senza creare buchi di bilancio," viene spiegato nel post, che poi prosegue: "Abbiamo fermato la produzione il 19 febbraio e usato gli ultimi risparmi per pagare un mese extra al team così da poter tirare un po' il fiato. Continueremo a cercare fondi per riprendere la produzione, ma volevamo fare questo annuncio pubblico in modo da permettere ai membri del team di cercare lavoro."

Die Gute Fabrik non chiuderà completamente i battenti, ma continuerà a operare sui giochi attualmente disponibili. Intanto anche i dirigenti stanno cercando nuova occupazione. La speranza è che in futuro la compagnia torni a sviluppare, riprendendo i suoi vecchi collaboratori dove possibile. Per ora però, le prospettive di ripresa delle attività sono davvero scarse, se non proprio nulle.