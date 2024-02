Steam, parte il Festival dei Dinosauri contro i Robot: tante offerte sui giochi a tema

Se parliamo di dinosauri , ARK: Survival Ascended si pone ovviamente come un punto di riferimento ed è possibile acquistare il gioco a 35,99€ anziché 44,99€, con uno sconto del 20%. Poco? Allora optate per Jurassic World Evolution 2, che viene via a soli 17,99€ anziché 59,99€: in questo caso lo sconto è pari al 70%.

Steam ha dato il via al Festival dei Dinosauri contro i Robot , una promozione con tante offerte sui giochi a tema, ovverosia che includono la presenza di dinosauri e/o robot. Sorprendentemente, titoli del genere non sono pochi.

E i robot?

Detroit: Become Human

Passando invece al tema dei robot, nella lista dei giochi in promozione troviamo il classico Detroit: Become Human a 15,99€ anziché 39,99€, per uno sconto del 60%; oppure l'affascinante The Talos Principle 2, che può essere vostro per 21,74€ anziché 28,99€, facendovi risparmiare il 25%.

Trovate l'elenco completo dei titoli in promozione cliccando qui.