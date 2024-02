Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Let Me Solo Her è pronto a una nuova sfida

Let Me Solo Her è pronto a una nuova sfida con Shadow of the Erdtree, l'attesa espansione di Elden Ring che potrebbe finalmente fornirgli motivazioni diverse rispetto all'affrontare ancora e ancora Malenia.

Esattamente un anno fa Let Me Solo Her ha detto di essere pronto a rimettersi il mantello per Shadow of the Erdtree, e ora che il lancio del DLC si avvicina a grandi passi (l'uscita è fissata al 21 giugno) l'iconico giocatore ha ribadito le proprie intenzioni.

Ormai a quota 1200 ore di gioco con l'ultimo soulslike di FromSoftware, Let Me Solo Her ha sconfitto Malenia qualcosa come seimila o settemila volte, ma con l'arrivo di Shadow of the Erdtree è pronto ad abbandonare la propria sacra missione in favore di qualcosa di diverso.