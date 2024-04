Sam Lake di Remedy sarà in un gioco di Kojima: ora è ufficiale

Ora, come potete vedere nel tweet qui sopra, Sam Lake conferma che è stato scannerizzato per essere parte di un videogioco di Kojiam Production.

In precedenza vi avevamo indicato un tweet di Lake che segnalava che stava prendendo un caffè con Kojima presso Kojima Productions . Questo aveva subito spinto a pensare che il creativo finlandese sarebbe apparso all'interno di un videogioco di Kojima. Non ne avevamo però la conferma definitiva.

Qual è il videogioco nel quale apparirà Sam Lake?

Death Stranding 2: On The Beach potrebbe essere il gioco nel quale apparirà Sam Lake

Il tweet di Lake non ci indica quale sia il gioco nel quale apparirà l'uomo. Kojima attualmente sta lavorando a tre progetti: Death Stranding 2, OD (noto anche come Overdose) e Physint (il seguito spirituale di Metal Gear, in breve).

La soluzione più credibile è che Lake apparirà in Death Stranding 2. Nel primo gioco ci sono già molti altri volti famosi che appaiono come comparse, precisamente nel ruolo di sopravvissuti che devono ricevere un pacco dal protagonista.