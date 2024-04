Rise of the Ronin: vediamo il trailer con i riconoscimenti della stampa

Rise of the Ronin ha ricevuto l'immancabile trailer post-lancio con i riconoscimenti della stampa di settore, che mettono in risalto le qualità dell'ultima fatica firmata da Team Ninja, gli autori di Ninja Gaiden e Nioh. Vediamo nel player sottostante.

Nonostante i voti della stampa siano discordanti, come spiegato nella nostra recensione, indubbiamente Rise of the Ronin mette sul piatto un sistema di combattimento solido, accessibile e profondo, con tante opzioni in termini di personalizzazione dello stile di combattimento, mostrando ancora una volta la maestria di Team Ninja in questo ambito. Peccato per un mondo open world inconcludente e una realizzazione tecnica non eccellente che allontano il gioco dall'eccellenza.