Helldivers 2: il 70% dei giocatori ha combattuto dal lato giusto della mappa, Arrowhead è sorpresa

Gli sviluppatori di Helldivers 2 - Arrowhead Game Studios - hanno svelato che non si aspettavano che molti giocatori si unissero all' assalto contro gli Automatons , ma sorprendentemente ben il 70% dei giocatori si è unito alla lotta .

Cosa è successo in Helldivers 2

Voi cosa preferite: gli insetti oppure i robot?

Facciamo però un passo indietro. Spitz è sorpreso da questi risultati a causa del recente fallimento dell'assalto alla base degli Automaton, un fallimento che l'Alto Comando ha imputato alle suddette truppe che sono state "dirottate" altrove. I giocatori non si sono mobilitati in tempo e hanno perso pianeti cruciali a favore delle forze meccanizzate. Come già detto, molti hanno giocato dove preferivano e non si sono preoccupati dell'andamento generale della "guerra".

Alla fine però si sono radunate in numero superiore rispetto a quanto previsto da Arrowhead. "In realtà ci aspettavamo che molti meno giocatori si spostassero sul fronte degli Automaton per questo [Ordine Maggiore]", continua Spitz, "il 70% è un dato enorme".

