CD Projekt prende in giro il quadrupla A Skull and Bones e dice che farà un quintupla A

Un partecipante ha chiesto scherzosamente se lo studio di The Witcher e Cyberpunk 2077 avrebbe riconsiderato il suo focus sui AAA in seguito ai commenti di Ubisoft. " Il nostro sarà AAAAA ", ha risposto Gnaś, aumentando di una A rispetto a quelle di Skull and Bones.

L'argomento è stato affrontato in una recente riunione finanziaria con Karolina Gnaś , vicepresidente di CD Projekt Red per le relazioni con gli investitori.

Una dirigente di CD Projekt Red si è presa gioco di Ubisoft e il suo tentativo fallito di etichettare Skull and Bones come un gioco "AAAA".

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... scusate...

Skull and Bones ci mette al comando di una nave e ci fa salpare per i mari

Ricordiamo che AAA, o Tripla A, è di solito un'etichetta data ai giochi di successo dalle grandi aziende per indicare che parliamo di prodotti ad alto budget.

Definire un gioco AAA non ha molto valore, in realtà. Nel migliore dei casi, ci dà un'idea del budget di un gioco. Nel peggiore dei casi, è un gergo usato dalle divisioni marketing per convincere i potenziali clienti che i valori di produzione elevati equivalgono alla qualità.

In tal senso, più A ci sono meglio secondo i piani alti di queste aziende.

Skull and Bones non ha incontrato il favore della critica ma Ubisoft ha segnalato buoni numeri al lancio . Certamente però non è un AAAA, qualsiasi cosa voglia dire questa sigla nel dettaglio.