Samsung 9100 Pro: il primo SSD PCIe Gen 5 della serie Pro arriva a marzo

Samsung si prepara a lanciare il suo primo SSD PCIe Gen 5 della serie Pro, segnando finalmente l'ingresso nel mercato delle unità NVMe 2.0 di nuova generazione. Il Samsung 9100 Pro, disponibile dal mese di marzo , offrirà tagli da 1TB ($199,99), 2TB ($299,99) e 4TB ($549,99) in formato M.2, con o senza dissipatore. Inoltre, nella seconda metà del 2025 debutterà il primo modello da 8TB, una novità assoluta per gli SSD NVMe di Samsung.

A chi è destinato il Samsung 9100 Pro?

Per quanto il passaggio al PCIe 5.0 non porti vantaggi significativi nel gaming, la maggiore velocità di trasferimento dati può fare la differenza per creativi, sviluppatori e professionisti che lavorano con file di grandi dimensioni. Il Samsung 9100 Pro è ideale per:

Editing video in 4K e 8K, grazie alla gestione rapida dei file di grandi dimensioni

Sviluppatori software e data scientist, che lavorano con database e simulazioni complesse

AI e machine learning, che beneficiano di una maggiore velocità di elaborazione dei dati

Il nuovo SSD utilizza la tecnologia V-NAND TLC V8 e un controller personalizzato di Samsung, ottimizzato per offrire prestazioni elevate con un'efficienza energetica migliorata.