AMD Radeon RX 9070 XT e RX 9070: trapelate anche le specifiche complete

AMD ha finalmente tolto il velo sulle specifiche complete delle sue nuove schede video, la Radeon RX 9070 XT e la Radeon RX 9070 , e come al solito le informazioni sono trapelate in rete prima del previsto. Stando all'ultimo leak, considerato affidabile, entrambe le schede, il cui lancio è previsto per il mese prossimo, sono basate sulla nuova architettura RDNA 4 e utilizzano la GPU Navi 48, con 53,9 miliardi di transistor racchiusi in un die di 357 mm².

Le specifiche di delle GPU Radeon serie RX 9070

La Radeon RX 9070 XT, il modello di punta, offre una configurazione completa con 64 Compute Unit RDNA 4, 64 Ray Accelerator per il ray tracing e 128 AI Accelerator per l'intelligenza artificiale. Questo si traduce in 4096 Stream Processor, con una frequenza di clock di 2400 MHz in gioco e fino a 2970 MHz in boost. AMD stima che la scheda possa raggiungere una potenza di calcolo a singola precisione di 48,7 TFLOPS.

La Radeon RX 9070, invece, ha una configurazione leggermente ridotta con 56 Compute Unit, 56 Ray Accelerator, 112 AI Accelerator e 3584 Stream Processor. Le frequenze di clock sono anch'esse inferiori, con 2070 MHz in gioco e 2540 MHz in boost. Entrambe le schede sono equipaggiate con 16GB di memoria GDDR6 con clock a 20 Gbps e un bus di memoria a 256 bit, per una larghezza di banda totale di 640 GB/s. Inoltre, AMD ha confermato la presenza di 64 MB di Infinity Cache di terza generazione su entrambe le schede.

Per quanto riguarda il consumo energetico, il modello XT ha un TBP (Total Board Power) di 304W, mentre il modello non-XT ha un TBP di 220W. È importante sottolineare che AMD ha precisato che le immagini mostrate finora sono rendering e che non ci saranno schede di riferimento per questa generazione. Il lancio sarà affidato esclusivamente ai partner di schede (AIB). Infine, entrambe le schede utilizzano l'interfaccia PCI Express 5.0 x16.

Intanto pare che AMD voglia puntare su prezzi aggressivi sotto i 700 dollari per le due GPU.